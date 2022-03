Spitalul din Negresti, pasi concreti spre redeschidere!

Primarul orasului Negresti, Cristinel Rusu, a anuntat, ieri, ca a semnat contractul cu firma care va face demersurile premergatoare emiterii hotararii de consiliu local prin care amplasamentul va fi predat catre Compania Nationala de Investitii (CNI), in vederea proiectarii si executiei lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare a Spitalului Orasenesc Negresti.Este o veste extrem de buna pentru comunitatea locala si nu numai; de fapt, este singura veste buna care are in centru spitalul ... citeste toata stirea