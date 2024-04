Spitalul Judetean are un nou program de vizite

Spitalul Judetean a anuntat un nou program de vizita la pacientii internati in cea mai mare unitate medicala din judet. Astfel, apartinatorii vor putea intra in sectii/compartimente de luni pana vineri in intervalul orar 14:00-18:00, iar sambata si duminica intre orele 12:00-18:00. In sectia ATI, vizitele se vor desfasura de luni pana vineri in intervalul orar 15:00-17:00, iar sambata si duminica intre orele 11:00 - 13:00.Dupa noul program de vizite anuntat de Spitalul Judetean de Urgenta ... citește toată știrea