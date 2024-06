Spitalul Judetean de Urgenta ofera evaluare dermatoscopica gratuita

In perioada 1 - 12 iulie, impruena cu doctorul Anca Bulai, medic specialist dermato-venerologie, Spitalul Judetean de Urgenta si La Roche-Posay ofera evaluare dermatoscopica gratuita, in zilele de miercur si joi, intre orele 12-13, cu programare prealabila. "99% din cazurile de melanom pot fi tratate daca sunt depistate la timp", transmite unitatea medicala.Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Vaslui, prin Compartimentul Dwermato-Venerologie, anunta ca, in perioada 1 iulie - 12 iulie ... citește toată știrea