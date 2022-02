Sprijin financiar pentru producatorii de legume in spatii protejate

ESn vederea obtinerii unor produse romanesti de calitate superioara, competitive cu cele de pe piata europeana, legumicultorii vor beneficia si in acest an de un ajutor de minimis, pentru cultivarea de tomate, ardei gras, kapia, castraveti, fasole pastai, salata, spanac si ceapa verde in spatii protejate, urmare a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotararii de Guvern nr. 148 din 2 februarie 2022 privind aprobarea Programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate ... citeste toata stirea