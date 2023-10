Una din activitatile dedicate marcarii Zilei Armatei Romane, sarbatorite pe 25 octombrie, in speta "Stafeta Veteranilor INVICTUS", ce parcurge "Traseul rosu", va ajunge, dupa-amiaza, in Barlad.Potrivit oficialilor Regimentului 52 Artilerie "General Alexandru Tell" Barlad, stafeta va fi adusa in oras de voluntarii INVICTUS din cadrul Brigazii 8 Rachete Operativ Tactice "Alexandru Ioan Cuza" Focsani si ai Batalionului 83 Rachete Operativ Tactice "Bogdan I" Barlad. Ca si in 2022, aceasta va fi ... citeste toata stirea