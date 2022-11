Stefan Prisacaru a castigat "Trofeul Familie Safir", competitie din calendarul oficial al Federatiei Romane de Sah

Stefan Prisacaru a primit Trofeul de Cristal, dupa ce a castigat Open A la Turneul "Familia Safir" la sah, competitie organizata de Grupul de firme Safir si CS Sergentul Vaslui. Este al doilea trofeu important castigat de sahistul vasluian de la de la CS Sergentul, dupa ce, in urma cu o saptamana, si-a adjudecat si Cupa "Cuza Voda" de la Husi. Tot in acest an, Stefan Prisacaru a devenit campion balcanic la juniori si a promovat cu CS Sergentul in Superliga.""Trofeul Familia Safir", competitie ... citeste toata stirea