Studiu Deloitte: majoritatea femeilor care lucreaza resimt un nivel tot mai mare de stres, multe se simt epuizate si planuiesc sa demisioneze

Nivelul de stres cu care se confrunta mai mult de jumatate dintre femeile care lucreaza (53%) este mai mare decat in urma cu un an, iar 46% sustin ca sunt epuizate, conform studiului Deloitte Women @ Work 2022, realizat la nivel global. De altfel, epuizarea (burnout) este unul din principalele motive pentru care femeile decid sa demisioneze (40%). Mai mult de jumatate dintre participantele la studiu vor sa renunte la actualul angajator in urmatorii doi ani si doar 10% planuiesc sa isi mentina ... citeste toata stirea