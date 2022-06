Subprefectul Dorin Apostu, dupa patru luni de mandat: "Barladul ramane in inima mea!"

Dupa patru luni in functia de subprefect al judetului Vaslui, Dorin Apostu recunoaste deschis ca, in ciuda atributiilor "judetene", problemele Barladului ocupa in continuare un loc privilegiat si in agenda profesionala, si in cea afectiva. Supervizarea activitatii serviciilor din subordinea Prefecturii, audientele si problemele cotidiene nu l-au impiedicat pe fostul viceprimar al Barladului sa participe activ la evenimentele cheie care au avut loc, in aceste patru luni, in "orasul rulmentilor". ... citeste toata stirea