Substante anabolizante si bauturi alcoolice, oprite la Vama Albita

Politistii de frontiera de la Vama Albita au descoperit 320 de comprimate si patru fiole de substanta anabolizanta, precum si 613 litri de bauturi alcoolice, pe care un basarabean cu dubla cetatenie voia sa le introduca ilegal in tara, disimulate in bagaje.Pe 07 decembrie, in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, conducand un microbuz inmatriculat in Republica Moldova, un barbat cu ... citeste toata stirea