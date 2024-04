Surpriza dupa denuntul la DNA! Dumitru Buzatu, plasat in arest la domiciliu

Tribunalul Vaslui a decis, luni, plasarea in arest la domiciliu a fostului lider PSD Dumitru Buzatu, acuzat de luare mita, aflat pana acum in arest la Penitenciarul Vaslui."In temeiul art. 242 raportat la art. 218, 220 Cod procedura penala, inlocuieste masura arestului preventiv dispus prin Incheierea 70/DLF din data de 23.09.2023 pronuntata in dosarul nr. 1886/89/2023 al Tribunalului Vaslui (...) cu masura arestului la domiciliu. In baza art. 221 alin. (1) Cod procedura penala, impune ... citește toată știrea