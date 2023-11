Jandarmii vasluieni au depistat in satul Emil Racovita, comuna Danesti, un tanar de 19 ani care era urmarit international pentru ca se sustragea de la executarea arestului preventiv. Alexandru Ionut Manolache a fost descoperit de jandarmi in urma verificarii sale in bazele de date, in vreme ce fortele de ordine aveau de executat un mandat de aducere pe numele sau intr-un proces in care era citat, in calitate de inculpat, dupa ce a ucis un caine.Verificand bazele de date, jandarmii vasluieni au ... citeste toata stirea