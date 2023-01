Tanar de 19 ani retinut dupa ce s-a urcat la volan beat: alcoolemie de 1.25 mg/l

Politistii Biroului Rutier Vaslui au retinut un tanar de 19 ani, din comuna Poienesti, dupa ce a fost oprit in trafic aflandu-se la volanul unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice.Pe 14 ianuarie 2023, la ora 04:28, politistii Biroului Rutier Vaslui, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Stefan cel Mare, au depistat si oprit, pentru control, un autoturism inmatriculat in judetul Vaslui, care se deplasa pe directia Centru Civic - Crucea Garii.Intrucat conducatorul ... citeste toata stirea