Tanar de 21 de ani, prins beat la volan din doua in doua zile!

Politistii Biroului Rutier Vaslui efectueaza cercetari in cazul unui tanar de 21 de ani, din comuna Tatarani, care, pe 16 si 18 iulie, a fost depistat beat la volan. Instanta a decis arestarea lui preventiva pentru 30 de zile.In data de 16 iulie 2022, ora 01:17, politistii Biroului Rutier Vaslui, din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Stefan cel Mare, din municipiu, au depistat un autoturism, inmatriculat in judetul Vaslui, care se ... citeste toata stirea