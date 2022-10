Tanar de 28 de ani, pasager in dreapta soferului, decedat in accident, dupa ce soferul a "infipt" masina intr-un copac

Echipajele medicale ajunse la un accident produs noaptea trecuta pe DJ 245A, intre localitatile Lipovat si Fundu Vaii, au depus eforturi pentru salvarea vietii unui tanar de 28 de ani. Pasager in dreapta soferului, tanarul a fost gasit in stare de inconstienta si in stop cardiorespirator, dupa ce soferul a parasit carosabilul si a "infipt" masina intr-un copac. Soferul de 27 de ani nu a necesitat ingrijiri medicale.Pompierii vasluieni au intervenit noaptea trecuta cu o autospeciala de stingere ... citeste toata stirea