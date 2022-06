Tanar din Barlad, cercetat pentru trafic de droguri de risc

Luni, 27 iunie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Vaslui, au efectuat o perchezitie domiciliara in municipiul Barlad, la un barbat, in varsta de 29 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc.In urma perchezitiei, au fost descoperite si ridicate 5 grame de cannabis, obiecte folosite la maruntirea cannabisului, 2 terminale mobile, o cartela sim si diverse sume de bani. Din cercetari, a reiesit ca, in perioada ... citeste toata stirea