Tanar din Delesti prins la volan cu o alcoolemie de 1.13

Politistii vasluieni au retinut un tanar de 23 de ani din Delesti care se afla la volan cu o alcoolemie de 1.13 mg/l alcool put in aerul expirat. El a fost inchis pentru 24 de ore si prezentat a doua zi in fata parchetului.Pe 2 aprilie 2024, la ora 11.12, Politia Municipiului Vaslui a fost sesizata, prin 112, asupra faptului ca o persoana conduce un autoturism in stare de ebrietate, prin satul Laza.Deplasati in temeiul sesizarii, politistii au identificat in scurt timp conducatorul ... citește toată știrea