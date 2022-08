Tanar moldovean, cercetat penal pentru o carte de identitate falsa descoperita asupra lui

In data de 28 august, in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru a intra in tara, ca pasager intr-un autoturism, un tanar cu cetatenie R. Moldova, in varsta de 21 de ani. In baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amanuntit asupra mijlocului de transport si persoanelor, ocazie cu care asupra tanarului a fost descoperita o carte de identitate cu insemnele autoritatilor romane, avand aplicate datele si fotografia ... citeste toata stirea