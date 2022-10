Tanarul din Vaslui care a provocat un accident rutier a murit. El nu avea carnet de sofer

Baiatul de 18 ani, grav ranit dupa ce s-a rasturnat cu masina pe DJ 243, in comuna Perieni, a decedat, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.Adolescentul se afla in masina cu o fata de 17 ani, care a fost ranita, aceasta fiind transportata la Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad, cu multiple traumatisme. In cazul fetei, medicii au decis transferul la un spital din Iasi si au solicitat un elicopter SMURD pentru transport."Politia ... citeste toata stirea