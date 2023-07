Pentru sfarsitul acestei luni, mai exact in zilele de 29 si 30 iulie, in orasul Negresti va avea loc prima editie a unei noi manifestari, inedite pentru localitate, un targ al mesterilor populari. Prin organizarea acestui eveniment, Primaria si Consiliul Local doresc sa contribuie la pastrarea si valorificarea traditiilor mestesugaresti.Primaria Negresti anunta organizarea, cu sprijinul Consiliului Local Negresti si alaturi de Asociatia Mesterilor Populari din Moldova, in parteneriat cu ... citeste toata stirea