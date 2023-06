Incepand de duminica, 18 iunie 2023, in municipiul Vaslui, se va organiza targ auto. Locul este noul spatiu construit cu aceasta destinatie la Bazarul Municipal, iar timpul de desfasurare este orele 08:00 - 16:00, in fiecare duminica.Primaria municipiului Vaslui a informat locuitorii orasului ca, pe viitor, vor avea in oras un targ auto, care va avea loc in fiecare duminica, intre orele 08:00 - 16:00. Locul de desfasurare a vanzarilor si cumpararilor de autoturisme este spatiul amenajat in ... citeste toata stirea