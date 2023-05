Pe 1 iunie 2022, in Parcul Copou Vaslui, intre orele 9.00 si 14.00, in Parcul Copou al municipiului Vaslui va avea loc cea de-a VII-a editie a "Targului de Jucarii"."Evenimentul este un pretext ca mai micii nostri concitadini sa iasa din casa si sa se joace", spun organizatorii celei de-a VII-a editii a "Targului de jucarii", care va avea loc in Parcul Copou al municipiului Vaslui, pe 1 iunie 2022, intre orele 9.00 si 14.00."De-a magazinul" este una dintre optiunile propuse celor 1.300 de ... citeste toata stirea