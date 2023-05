Pentru repararea urgenta a acoperisului Scolii Primare Bogdanesti, foarte vechi si deteriorat, peste 400 de elevi se vor transforma in eroi pe 29 mai si vor organzia in curtea scolii un targ educational. In sprijinul celor 60 de elevi ai scolii, copiii au pregatit standuri cu produse hand-made de vanzare, dar au pregatit si un program artistic cu muzica, dansuri populare, dansuri moderne si multe surprize. Pe langa fondurile stranse, pentru repararea acoperisului se asteapa si donatii din ... citeste toata stirea