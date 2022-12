Targul de Craciun "normal" la Vaslui, intre 16 - 30 decembrie 2022

Spre deosebire de anul trecut, cand municipiul Vaslui a facut nota distincta prin organizarea unui targ de Craciun care se incheia chiar inainte de Craciun, pe 24 decembrie, targul de anul acesta are toate datele normalitatii: se desfasoara intre 17 si 30 decembrie, lipsit de orice interdictii, cu casute pline de cadouri si bunatati, care ii vor astepta pe vasluieni in Centrul Civic.Daca toate orasele importante din tara noastra se intrec in aceasta perioada pentru a organiza targuri de ... citeste toata stirea