Taxele catre Consiliul Judetean se vor putea plati si online

Consiliul Judetean se inregistreaza in Sistemul National Electronic de Plata online si in sistemul Ghiseul.ro. Cum anul trecut institutia a incasat taxe de 113,5 mii lei, se estimeaza ca costul comisionelor pe Ghiseu.ro ar ajunge la 3.000 de lei.Pentru a respecta prevederile legale, Consiliul Judetean (CJ) Vaslui se inregistreaza in Sistemul National Electronic de Plata online si in sistemul Ghiseul.ro. Legea prevede ca, pana la finalul anului, toate autortatile locale vor trebui sa asigure ... citeste toata stirea