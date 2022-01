TE-AI ORIENTAT? ALEGEREA LICEULUI ESTE HOTARATOARE PENTRU VIITORUL TAU!

Ministerul Apararii Nationale organizeaza campania de recrutare si selectie in vederea admiterii in invatamantul liceal militar, pentru anul de invatamant 2022 - 2023. Pot participa baieti si fete, care sunt in clasa a VIII-a sau absolventi ai invatamantului secundar inferior sau gimnazial, care implinesc varsta de cel mult 16 ani, in cursul anului 2022.Astfel, campania de recrutare si inscriere se desfasoara pana pe data de 25.03.2022, si va fi organizata pentru ocuparea celor 600 de locuri ... citeste toata stirea