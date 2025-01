Teatrul ajunge la Husi: Piesa "Acrobatii, 7 zile din viata unor profesori de tara" pe scena Cinema Dacia

Pentru luni, 27 ianuarie 2025, Asociatia Constantin Hamangiu din Barlad, in cadrul programului "Perifeeria - Platforma de Teatru Politic 2021-2022", propune husenilor, pe scena Cinema Dacia, piesa de teatru "Acrobatii, 7 zile din viata unor profesori de tara".Printru proiect realizat in parteneriat cu Asociatia Constantin Hamangiu din Barlad, in cadrul programului "Perifeeria - Platforma de Teatru Politic 2021-2022", finantat prin fondurile structurale EEA Grants si de Ministerul Culturii, ... citește toată știrea