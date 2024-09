Teatrul "V. I. Popa" Barlad anunta deschiderea unei noi stagiuni

"Va salutam cu gandul la bucuria revederii, pe 21 Septembrie 2024, de la ora 18,30, cand o noua stagiune se va deschide catre dumneavoastra!", anunta Teatrul "Victor Ion Popa" din municipiul Vaslui, care va pune in scena piesa lui I.L. Caragiale "Conu Leonida fata cu reactiunea"."Aceasta "farsa intr-un tablou" - cum o denumeste dramaturgul - il scoate pe moftangiul roman din berarie sau din fata tribunei si-l instaleaza confortabil in dormitor. "Politicianul" de ocazie are un singur (dar ... citește toată știrea