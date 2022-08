Teatrul "Victor Ion Popa" Barlad primeste noi fonduri guvernamentale

Dupa ce, in octombrie si in decembrie 2021, a primit 3.421.000,78 lei pentru a-si putea desfasura activitatea in continuare, Teatrul "Victor Ion Popa" Barlad a beneficiat, zilele trecute, de o noua alocare bugetara din partea Guvernului. Este vorba despre suma de 3.536.540 lei, ce va fi folosita pentru asigurarea cheltuielilor de functionare.Aceasta suma reprezinta doar o mica parte din fondurile aprobate de Executiv in sedinta de Guvern din 26 august pentru sprijinirea institutiilor publice ... citeste toata stirea