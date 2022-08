Terapie inovatoare pentru copiii cu autism din Barlad si imprejurimi

Asociatia "Prin ochii lui Patrik", infiintata luna trecuta, la Barlad, pentru ajutorarea copiilor cu dizabilitati, in special a celor diagnosticati cu autism, ii invita pe parintii care au copii in aceasta situatie sa apeleze la specialistii ONG-ului. Aici, copiii vor beneficia de 3C Sport Autism Program, cunoscut sub denumirea de Terapie 3C (Constientizare, Coordonare si Concentrare), terapie implementata in premiera la Barlad.Din luna iulie, in randul ONG-urilor din Barlad care au drept scop ... citeste toata stirea