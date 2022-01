Termen limita - 16 mai, pentru subventii in plus

Ministerul Agriculturii a facut un anunt important pentru fermierii vasluieni care vor sa obtina subventii in plus pe hectar. Potrivit unui proiect de ordin, publicat pe 20 ianuarie, operatorilor/grupurilor de operatori care realizeaza activitati de productie agricola, pregatire, distributie, depozitare, import, export, introducere pe piata a produselor ecologice sau in conversie au termen pana la 16 mai inclusiv sa isi inregistreze activitatea la Directia pentru Agricultura Judeteana. ... citeste toata stirea