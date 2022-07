Testare gratuita in vederea depistarii cancerului de col uterin in localitatile Albesti si Padureni

Caravana mobila a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi revine in judetul Vaslui pentru o noua actiune de testare gratuita Babes-Papanicolau, in vederea depistarii cancerului de col uterin. De aceasta data, vizate sunt femeile din comunele Albesti si Padureni. Ca si la campaniile precedente, de testare vor putea profita atat femeile cu asigurare medicala, cat si cele neasigurate.Cancerul de col uterin este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer depistat in randul femeilor din ... citeste toata stirea