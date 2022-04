Testare gratuita in vederea depistarii cancerului de col uterin, in localitatile Rebricea, Draxeni, Rafaila si Epureni

Dupa ce, in martie, caravana mobila a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi a organizat actiuni de testare gratuita Babes-Papanicolau, in vederea depistarii cancerului de col uterin, in Barlad, Falciu, Coroiesti si Vaslui, in aprilie, atentia se muta in Rebricea, Draxeni, Rafaila si Epureni. In primele trei localitati, actiunea este programata chiar astazi, 4 aprilie, de testare putand profita atat femeile cu asigurare medicala, cat si cele neasigurate.Cancerul de col uterin este al ... citeste toata stirea