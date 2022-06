Testari gratuite pentru depistarea hepatitei, in Fruntiseni si Pochidia

Localnicii comunelor Fruntiseni si Pochidia se pot testa gratuit in vederea depistarii hepatitei virale B/D si C. Nu in orice zi, ci doar astazi, 3 iunie (Fruntiseni), si miercuri, 8 iunie (Pochidia). Campania se adreseaza celor peste 18 ani si este organizata de Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi impreuna cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Spiridon" Iasi.Astazi, 3 iunie, incepand cu ora 10.00, satenii din comuna Fruntiseni sunt invitati in sala de ... citeste toata stirea