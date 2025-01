Tigari de contrabanda, confiscate de politistii de frontiera la Albita

La sfarsitul saptamanii trecute, doi basarabeni au incercat sa treaca frontiera cu 230 de pachete de tigari ascunse in bagaje. Bunurile accizabile descoperite au fost confiscate, iar transportatorii amendati.La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, conducand autoturismele proprii, doi barbati cu cetatenie romana si Republica Moldova, in varsta de 23 de ani, respectiv 32 de ani. ... citește toată știrea