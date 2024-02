Timpul de interventie al SMURD a scazut cu 45 de secunde anul trecut

Timpul de raspuns al salvatorilor de la SMURD, in timpul interventiei carora, dupa cum stim, fiecare secunda conteaza, a fost, anul trecut, cu 45 de sedunde mai scurt fata de 2022, adica 15 minute si 15 secunde.In anul 2023, timpul mediu de raspuns pentru echipajele SMURD a fost de 15 minute si 15secunde, in scadere cu 45 de secunde fata de anul 2022. Aceasta este una dintre informatiile oferite de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" Vaslui in cadrul ... citește toată știrea