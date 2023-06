Doi tineri, din Barlad si Banca, au fost retinuti de politistii vasluieni dupa ce au furat dintr-o casa nelocuita un card bancar pe care l-au utilizat pentru a scoate suma de 24.000 de lei.Politistii Serviciului Investigatii Criminale Vaslui au documentat si probat activitatea infractionala a doi tineri, din Banca si Barlad, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat, in noaptea de 7/8 iunie 2023, in localitatea Mitoc, comuna Banca, de efectuarea de operatiuni financiare in mod ... citeste toata stirea