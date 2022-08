Tinerii vasluieni, chemati in echipa care doreste Vasluiul "Capitala Tineretului din Romania"

"Avem nevoie de energia ta, in echipa noastra!", spun tinerii din echipa constituita la nivelul Primariei Vaslui care lucreaza pentru ca municipiul resedinta sa devina Capitala Tineretului din Romania in 2024. Tinerilor vasluieni li se ofera mai multe roluri prin care pot transforma acest deziderat in realitate, folosind prilejul ca pe o oportunitate pentru ei insisi."Fiecare tanar ce trece pe la noi isi transpune ideile si talentele native in moduri unice, iar asta se vede in tot ceea ce ... citeste toata stirea