"Titanii" barladeni, printre cei mai buni din tara: patru campioni si trei vicecampioni nationali!

Cei sapte luptatori legitimati la "Fight Club Titans" Barlad care, in week-end, au concurat la Campionatul National de Brazilian Jiu Jitsu, organizat in Bucuresti, au urcat pe primele doua trepte ale podiumului. Mai exact, au cucerit patru titluri de campion si trei de vicecampion national.Aproape 280 de luptatori de la 25 de cluburi de profil din tara si-au dat intalnire duminica, 1 mai, in cadrul celei de-a IV-a editii a Campionatului National de Brazilian Jiu Jitsu, organizat de Federatia ... citeste toata stirea