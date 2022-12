Toyota furata in Italia, oprita la frontiera

Politistii de frontiera de la Vama Albita au oprit un autoturism marca Toyota C-HR care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Vasluianul de 38 de ani care o transporta pe o platforma a spus ca el doar o livra noului proprietar.Pe 8 noiembrie, in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, pentru a iesi din tara, un cetatean roman, domiciliat pe raza judetului Vaslui, de 38 de ... citeste toata stirea