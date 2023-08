In baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, privind controlul coordonat, pe 8 august au fost descoperiti 2.907 de litri de motorina, in valoare de aproximativ 7.000 de lei, ce urmau sa fie introdusi ilegal in Romania.Pe 08 august a.c, in jurul orei 13.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, in punctul de efectuare a controlului coordonat al autoritatilor Politiei de Frontiera de pe sensul de intrare in Romania, a mijloacelor de transport fara ... citeste toata stirea