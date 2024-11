Traficant de droguri de mare risc, condamnat la inchisoare, retinut la Albita

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova cautat de autoritatile romane pentru executarea unei pedeapse privative de libertate de 2 ani si 8 luni pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.Pe 28 noiembrie, in jurul orei 01.25, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, pasager intr-un mijloc ... citește toată știrea