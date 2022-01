Tragedie fara margini: O copila din Vaslui a murit in drum spre spital

* fata in varsta de 15 ani, din comuna vasluiana Tacuta avea simptome de raceala de mai multe zile, iar joi, intrucat starea i s-a inrautatit, a mers impreuna cu mama la medicul de familie * atunci, deja, starea acesteia era grava, avand saturatia de oxigen in sange de doar 80% iar medicul a chemat ambulanta * din pacate, copila a decedat in drum spre spital, in bratele mamei saleTeodora Baciu era eleva in clasa a IX-a la Liceul Stefan Procopiu din Vaslui, insa se afla de cateva zile acasa, ... citeste toata stirea