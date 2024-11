Tragere la sorti: CSM Vaslui va intalni AHC Potaissa Turda in sferturile Cupei Romaniei

"Jucam cu AHC Potaissa Turda pentru un loc in Final Four-ul Cupei Romaniei!", au transmis cei de la CSM Vaslui, precizand ca partida se va juca la mijlocul lunii martie 2025, in deplasare.Dintre echipele calificare din turul secund al Cupei Romaniei alaturi de CSM Vaslui, CSM Oradea, Minaur Baia Mare, CSM Focsani, Potaissa Turda, Dinamo Bucuresti, CSM Bucuresti si CSM Constanta, sortii au ales echipa Potaissa Turda pentru a fi intalnita de CSM Vaslui in sferturile Cupei Romaniei la handbal ... citește toată știrea