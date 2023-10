Constructorul lucrarilor feroviare din zona statiei CF Cosmesti va asigura, in perioada 30 octombrie - 2 noiembrie 2023, transbordarea auto pentru calatorii din 12 trenuri care circula pe relatia Tecuci - Iasi (si retur), respectiv Bucuresti - Tecuci - Iasi (si retur), a anuntat Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA."CFR SA va informeaza ca, in perioada 30 octombrie - 2 noiembrie 2023, constructorul continua lucrarile de tip Quick Wins in zona statiei CF Cosmesti, cu etapa de montare a ... citeste toata stirea