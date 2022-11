Transurb Vaslui merge pe plus

In ciuda nenumaratelor si gravelor probleme de management si cu salariatii, Transurb Vaslui, operatorul de transport public din municipiul Vaslui, si-a crescut veniturile anul acesta de la 7.034, cat era prevazut pentru acest an, la 8.472 lei.Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a societatii de transport din subordinea Consiliului Local, pe care consilierii locali o vor lua in discutie in sedinta de maine, aduce un plus consistent la capitolul "venituri", care ajunge la 8.472 de ... citeste toata stirea