Tratament oftalmologic cu lentile de noapte personalizate, la Arcadia

Lentila de noapte este o lentila speciala care se aplica pe ochi seara, la culcare, si corecteaza astfel miopia si astigmatismul miopic. Chiar de a doua zi, pacientul se poate bucura de o vedere clara in timpul zilei, fara ochelari sau lentile de contact.Inainte de culcare, se aplica aceasta lentila pe fiecare ochi. In timpul somnului (6-8 ore) aceasta lentila de noapte rigida, cu o inalta permeabilitate la oxigen, personalizata pentru fiecare persoana in parte, realizeaza o remodelare blanda ... citeste toata stirea