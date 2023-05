Cu toate ca se afla astazi in greva, cadrele didactice din judetul Vaslui se vor afla in scoli, insa nu vor intra la ore. Nicio scoala din judet nu are toti dascalii in greva, unii semnand pentru protest, dar apoi retragandu-si semnatura. Parintii nu au insa motive de ingrijorare: elevii vor fi supravegheati in scoala.Dupa cum arata guvernantii, greva dascalilor ar putea dura, noua Lege a salarizarii fiind un proiect pe care executivul il proiecteaza ca rezolvat pentru ...15 iulie. ... citeste toata stirea