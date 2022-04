Trenul de mers cadentat, o noua legatura intre Vaslui si Iasi

Autoritatea pentru Reforma Feroviara consulta piata pentru introducerea trenurilor de mers cadentat in jurul a 21 de orase mari din Romania. Una dintre cele 12 conexiuni este Iasi - Vaslui.Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) intentioneaza sa organizeze o procedura de achizitie publica a serviciului care are ca obiect "Imbunatatirea mersului de tren prin introducerea trenurilor de mers cadentat in jurul oraselor mari din Romania". Astfel, ARF a publicat pe SEAP un anunt de consultare a ... citeste toata stirea