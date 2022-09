Trupa de teatru tanar "Brr... la deal" prezinta, in premiera la Barlad, un spectacol de improvizatie in regia lui Matei Lucaci Grunberg

In premiera absoluta, 15 adolescenti barladeni vor prezenta un spectacol de improvizatie, in regia lui Matei Lucaci-Grunberg. Spectacolul va avea loc pe data de 17 septembrie, ora 18:00, in amfiteatrul Colegiului National "Gheorghe Rosca Codreanu" si face parte din Proiectul "Teatru si Revelatii", dezvoltat de Asociatia T.E.T Alexandria, in parteneriat cu Asociatia Urbanium.In etapa initiala a proiectului, cei 15 adolescenti, toti elevi ai Colegiului National "Gheorghe Rosca Codreanu", au ... citeste toata stirea