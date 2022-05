Tur ciclistic la Vaslui

Astazi, in cadrul evenimentelor prin care va fi marcata Ziua Internationala a Tineretului, in municipiul Vaslui se va desfasura un Tur Ciclistic, motiv pentru care in centrul orasului si pe alte rute principale vor fi impuse restrictii de circulatie.Astazi, 2 mai, in cadrul evenimentelor prin care va fi marcata Ziua Internationala a Tineretului, in municipiul Vaslui se va desfasura un Tur Ciclisitc. Turul ciclist va avea loc cu incepere de la ora 13.30, pe traseul Centru Civic (plecare) - str. ... citeste toata stirea